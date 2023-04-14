Güzel Günler'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!

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Tüm aile yemekteyken bir tabağın altına yapışan kağıt tüm dengeleri değiştiriyor. Altan ile Atakan’ın sahte evlilik protokolünün yazılı olduğu kağıdı bulan Kıymet büyük bir şaşkınlık yaşarken neler olacağı heyecanla bekleniyor.

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Altan ve Atakan'la ilgili büyük sırrı öğrenen Füsun bunu bir tek Feyyaz’la paylaştı. Sözleşmeyi ise evde kimsenin göremeyeceği bir yerde saklamaya karar verdi. Feyyaz’a karşı duygularından emin olan Füsun bunu Ayşim’e itiraf etti ancak Ayşim’in söyledikleri onu derinden etkiledi. Kimsenin küs kalmasına dayanamayan Kıymet bugüne kadar babasıyla tek kelime konuşmamış olan Eylül’ü Hakim’le bir araya getirmek için harekete geçti. Tüm aile Hakim Bey ve kızlarının buluşacağı yemek için seferber oldu. Diğer tarafta Atakan’ın düzenlediği rövanş maçı için hazırlıklar başladı. Son anda Füsun’un attığı golle maç kazanıldı. Feyyaz ve Füsun’un sevincini uzaktan izleyen Aleyna bu anlara bir hayli bozuldu. Aleyna, Füsun’a yakın durduğu için Feyyaz’a rest çekti ve bundan sonra Füsun’la görüşmeye devam ederse ondan ayrılacağını söyledi. Selma’yı etkilemek için eline geçen tüm fırsatları değerlendiren Cihangir’in Leylim hakkındaki tutumu ise Selma’nın Cihangir’le ilgili kafasını karıştırdı. Tüm aile büyük baba-kız buluşması için kafede bir araya geldi. Ancak Eylül, Hakim Bey’i karşısında görünce kafeyi terk etti. Kızının peşini bırakmayan Hakim Bey geçmişle ilgili hesaplaşmasını yaptı ve kızıyla barışarak kafeye geri döndü. Atakan ve Altan için endişelenen Kıymet, ikilinin romantik anlarına şahit olunca büyük bir mutluluk yaşadı. Herkes yemekte keyifli anlar geçirirken Leylim’in yangınla ilgili hatırladıkları Mihran için büyük bir şok oldu.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut