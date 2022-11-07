'Güzel Günler', ilk bölümüyle seyircinin kalbini çaldı

'Güzel Günler', birinci bölümüyle; ABC1 20+’da 4.28 izlenme oranı 10.06 izlenme payı, AB’de 4.07 izlenme oranı 10.19 izlenme payı, Total’de ise 4.04 izlenme oranı ile 9.90 izlenme payı elde etti.

Maddi sıkıntılarla boğuşan Selma’nın hayatı kendisine bırakılan bir mektupla değişti. Dükkanından ve evinden olan Selma, yaşadığı Van’dan ayrılıp İstanbul’un yolunu tuttu ve mirası alabilmek için Mihran’ın peşine düştü.

Selma’nın İstanbul’a geldiği haberi bomba etkisi yaratırken, bu esnada nişan hazırlıkları yapan Mihran bu durumu pek önemsemedi. Mihran’ın karşısına çıkan Selma, mirastan bahsederek Mihran’ı ikna etmeyi başardı.

İkili mektupta yazan adrese gitmeye karar verdi. Setrak Amca’nın Leyla ve Mihran’a bir konak bıraktığı ortaya çıktı. İstanbul’da kalacak yeri olmayan Selma, amcasının kapısını çaldı ama burada da hoş karşılanmadı.

Leyla ve Mihran miras işlemlerini tamamlamak için uğraşırken miras kalan konağın perişan durumda olduğunun ortaya çıkması Selma’nın hayallerinin yıkılmasına sebep oldu.

Selma ve Mihran köşkü buldu;

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MİHRAN’IN NİŞANINDA BÜYÜK SÜRPRİZ

Mihran’ın nişanı için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Hakim’in başka yer yokmuş gibi Kıymet’in menemen salonunun tam karşısına menemenci açması mahalleyi karıştırdı.

Bu sırada Mihran’ın nişanlısı Alya kim olduğunu bilmeden Selma’yla tanıştı ve zor durumda olduğunu fark edince nişanda garsonluk yapmasını teklif etti.

Paraya ihtiyacı olduğu için bu teklifi kabul eden Selma, nişanda ortaya çıkınca herkes şoke oldu. Bu şaşırtıcı tesadüfün ardından yaşanacaklar şimdiden büyük bir merak konusu!

Nişanda herkesi şaşırtan tesadüf;

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İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Güzel Günler’in ekrana gelen birinci bölümünün hemen arkasından yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Mihran ve Alya’nın nişan yüzüklerinin takıldığı tanıtımda Mihran, miras kalan evi satmaya karar veriyor.