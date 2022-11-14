'Güzel Günler', ikinci bölümüyle büyük ilgi gördü

Sıcak ve eğlenceli hikayesi, zengin oyuncu kadrosuyla kalpleri fetheden dizinin ikinci bölümünde; Selma’nın nişana gelmesinin davetlilere yaşattığı şokun ardından tören devam etti ancak Kıymet, Selma’ya çok kızınca Selma nişanı terk etti.

Kardeşi Leylim’le birlikte arabada uyuyan Selma, lastikleri çalınınca bir darbe daha yedi. Mihran miras kalan evi satarak Selma’yı hayatından çıkarmayı planladı. Selma’nın kolyesini teyzesi Saliha’nın çantasında bulan Füsun ise bu duruma annesi Kıymet’i bir türlü inandıramadı.

Saliha’nın sırrını ortaya çıkarmak isteyen Füsun, farklı yöntemleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Selma ve Mihran evi satmak isteyince, satış için Setrak amcanın kız kardeşinin de izninin olması gerektiği ortaya çıktı. Bu sırada Atakan da eve müşteri buldu.

Selma çalınan lastikleri için Altan’dan destek alırken, Alya’yla karşılaştı. Selma evin satılması için Mihran’la birlikte Setrak amcanın kardeşi Mari’yi görmeye Büyükada'ya gitti. Mari evin satışı karşılığında Setrak’ın Selma’ya verdiği kolyeyi istedi.

Kolyenin kayıp olduğu düşünüldüğünden evin satılması planı da suya düştü. Alya, Mihran ve Selma’nın birlikte adaya gittiğini öğrendi ve büyük bir hayal kırıklığı ile adadan dönen Mihran ve Selma’yı karşılamak üzere hazır beklemeye başladı.

Selma ve Mihran’ı bekleyen büyük sürpriz;

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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Güzel Günler’in üçüncü bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Alya’nın nişan yüzüğünü çıkardığı tanıtımda Füsun’un peşinde olduğu kutunun içinden ne çıkacağı merak konusu oluyor.