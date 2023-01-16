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'Güzel Günler'de tüm aile bir araya geldi

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Güzel Günler, dün akşam yayınlanan 10. bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizi, #GüzelGünler ve #HepBeraber etiketleriyle Twitter Türkiye’de TT listesinde de yer aldı

Giriş: 16.01.2023 - 10:52 | Güncelleme: ABONE OL
'Güzel Günler'de tüm aile bir araya geldi
'Atakan' ve 'Altan'ı şaşırtan haber
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SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in dün akşam ekrana gelen neşeli bölümü bu hafta da izleyicileri ekran başına topladı.

Tüm ailenin Leylim için seferber olduğu bölümde herkesin bir arada olması yüreklere dokunan anlara sahne oldu. Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyan dizi #GüzelGünler ve #HepBeraber etiketleriyle Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Kıymet, Atakan ve Altan’ı usulünce evlendirmek için harekete geçti. Ancak Altan bu duruma karşı gelince ailesiyle ilgili büyük sırrı da Atakan’la paylaştı. Atakan, Kıymet’e Altan’ın ailesiyle görüşmediğini söyleyince Kıymet küslük olmaz deyip dünürlerine iyilik yapmak için Füsun ve Feyyaz’ı görevlendirdi.

Mihran tüm gemileri yakarak Çetin’in senetlerini imzalayıp yeni hayatına adım attı. Çetin, Mihran’ın başka bir yerde iş bulmasını engellemek için elinden geleni yaptı. İş bulmak için çaldığı her kapı yüzüne kapanan Mihran son anda karşısına çıkan fırsatı değerlendirmeyi bildi. Leylim için rapor veren pedagogun Hakim Bey'in eski bir tanıdığı çıkmasıyla umutlar yeniden yeşerdi.

Pedagog tekrar bir değerlendirme yapmaya karar verdi. Leylim’in tiyatro gösterisinde bir araya gelen aile, velayet davasının seyrini tersine çevirmeyi başardı. Tüm aile Mihran’ı işe alan Cihangir’le kafede yemekte bir araya geldi.

Feyyaz ve Aleyna’nın gittikçe yakınlaşmaya başlamasıyla bir hayli mutsuz olan Füsun, Cihangir’le tanışınca oldukça etkilendi. Pegagogun olumlu bir rapor yazması herkese büyük bir sevinç yaşatırken bu sırada Kıymet, Altan’ın ailesinin İstanbul’a geleceğini söyledi.

İşte final sahnesi;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Güzel Günler’in on birinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Ailesinin İstanbul’a geleceğini öğrenen Altan’ın kaçtığı tanıtımda Atakan başta olmak üzere herkes onu aramaya başlıyor. Füsun’un garip halleri Feyyaz ve Kıymet’i şaşırtırken izleyicileri kahkahaya boğuyor. “Atakan, Altan’ı bulabilecek mi?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

'Güzel Günler'in 11. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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