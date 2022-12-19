Selma kardeşini kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girdi

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SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’, dün akşam ekrana gelen bölümünde kahkaha ve heyecan bir aradaydı. Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyan dizi, #GüzelGünler etiketiyle 5 saat 35 dakika, bölüm etiketi #BenYanındayım ile 1 saat 55 dakika boyunca Twitter Türkiye’de TT listesinde yer aldı.

Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünde karakola gelen Mihran, Atakan'la birlikte gizlice Selma ve Leylim’i alarak eve götürdüler. Ancak Kıymet’e yakalanmaktan kaçamadılar. Herkesin desteğiyle iki kardeşe kalmaları için kafenin üst katı hazırlandı. Hakim’in kendisini ihbar edeni bulmaya yaklaşması Kıymet’in iyice telaşlanmasına sebep oldu. Kıymet, Hakim’e her şeyi itiraf etmek için bir mektup yazdı. Mektubun akıbeti dükkanda büyük bir telaşa yol açtı. Mihran ve Alya ilişkisini kurtarmak isteyen aile büyükleri, buzları eritmek amacıyla iki aileyi şehir dışında bir otelde buluşturdu. Karşısında ailesini gören Mihran büyük bir şok yaşadı. Barışma için organize edilen otel gezisinde hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. Atakan’ın yaptığı sakarlıkla Çetin yaralanınca işler karıştı. Celil’in davadan vazgeçmesi için amcasıyla görüşen Selma beklediği karşılığı bulamadı. Leylim’i kaybetmemek için bir avukata ihtiyacı olan Selma’ya Mihran yardımcı oldu. Mihran’ın bulduğu avukatla görüşmeye giden Selma, karşısında Alya’yı görünce büyük bir şok yaşadı. Diğer yanda Füsun’un beyaz güllerin Feyyaz’dan geldiğini öğrenmesiyle iyice kafası karıştı.

Feyyaz’dan büyük itiraf;

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YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Güzel Günler’in sekizinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Kıymet ve Füsun’un beraber şarkı söylemeye çalıştığı eğlenceli anların yüzleri güldürdüğü tanıtımda Mihran, Selma’ya Alya ve ailesinin yaptığından haberinin olmadığını açıklamaya çalışıyor. “Mihran, Selma’yı inandırabilecek mi?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Güzel Günler’in 8. Bölüm Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan ve Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

‘Güzel Günler’, yeni bölümleriyle her pazar saat 20.00’de SHOW TV’de!