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'Güzel Günler'de Derya Bedavacı sürprizi

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Güzel Günler'in yarın akşam ekrana gelecek olan bölümüne Derya Bedavacı konuk oluyor

Giriş: 04.03.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
'Güzel Günler'de Derya Bedavacı sürprizi
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Osman Taşçı’nın yaptığı, Selin Tunç tarafından kaleme alınan sevilen dizisi 'Güzel Günler', pazar akşamı on dördüncü bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümüne ise ünlü şarkıcı Derya Bedavacı konuk oluyor.

Kahvecide Sevgililer Günü için organize edilen özel kutlamaya 'Atakan’ın davetiyle gelen Derya Bedavacı sesiyle herkesi etkileyecek.

'Atakan’ın çocukluk arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Derya Bedavacı, sürpriz bir düetle diziye imzasını atacak.

'Güzel Günler', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

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