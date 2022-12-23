Güzel Günler 8. bölüm 2. fragmanı yayında!

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Tüm ailenin hazırladığı yılbaşı yemeğinde yaşanacaklar merakla beklenirken, Atakan Altan’a evlenme teklif ediyor.

İşte Güzel Günler’in 8. Bölüm 2. Tanıtımı;

GÜZEL GÜNLER’İN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Karakola gelen Mihran, Atakan'la birlikte gizlice Selma ve Leylim’i alarak eve götürdüler. Ancak Kıymet’e yakalanmaktan kaçamadılar. Herkesin desteğiyle iki kardeşe kalmaları için kafenin üst katı hazırlandı. Hakim’in kendisini ihbar edeni bulmaya yaklaşması Kıymet’in iyice telaşlanmasına sebep oldu. Kıymet, Hakim’e her şeyi itiraf etmek için bir mektup yazdı. Mektubun akıbeti dükkanda büyük bir telaşa yol açtı. Mihran ve Alya ilişkisini kurtarmak isteyen aile büyükleri, buzları eritmek amacıyla iki aileyi şehir dışında bir otelde buluşturdu. Karşısında ailesini gören Mihran büyük bir şok yaşadı. Barışma için organize edilen otel gezisinde hiçbir şey planlandığı gibi gitmedi. Atakan’ın yaptığı sakarlıkla Çetin yaralanınca işler karıştı. Celil’in davadan vazgeçmesi için amcasıyla görüşen Selma beklediği karşılığı bulamadı. Leylim’i kaybetmemek için bir avukata ihtiyacı olan Selma’ya Mihran yardımcı oldu. Mihran’ın bulduğu avukatla görüşmeye giden Selma, karşısında Alya’yı görünce büyük bir şok yaşadı. Diğer yanda Füsun’un beyaz güllerin Feyyaz’dan geldiğini öğrenmesiyle iyice kafası karıştı.

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!