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Güzel Günler 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Giriş: 09.12.2022 - 22:41 | Güncelleme: ABONE OL
Güzel Günler 6. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kıymet ve Füsun’un güzellik salonu macerasının izleyenleri kahkahaya boğduğu sahnede ikilinin yaşayacakları merakla bekleniyor.

GÜZEL GÜNLER’İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Selma İstanbul’da kendine bir hayat kurmaya çalışırken Alya, Saliha’nın ona verdiği kayıp kolyenin tılsımlı olup olmadığını test etmeye karar verir. Kıymet, Hakim’in konser davetinin, Füsun ise eski nişanlısıyla yeniden iletişime geçmenin heyecanını yaşar. Dış görünüşlerinde değişime gitmeye karar veren Kıymet ve Füsun güzellik merkezinde komik bir macera yaşayacak. Ailenin desteğiyle yapılan yeni kahveci dükkanının açılış partisi renkli görüntülere sahne olacak. Aynı gece amcasının kurduğu tuzak, Selma için çok zorlu geçecek bir sürecin de başlangıcıdır.

İşte Güzel Günler’in 6. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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