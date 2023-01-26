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İşte, Güzel Günler 12. bölüm 2. tanıtım fragmanı! “Söz nedeniyle kapalıyız”

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Giriş: 26.01.2023 - 21:48 | Güncelleme: ABONE OL
Güzel Günler 12. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!
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Atakan ve Altan arasında gerilimin tırmandığı tanıtımda Feyyaz’ın sürprizi yine Füsun’u çok mutlu ediyor. Füsun ve Feyyaz’ın eğlenceli halleri izleyicilerin de yüzünü güldürürken kahve dükkanının dışına yazılan “Söz nedeniyle kapalıyız” yazısı “Altan ve Atakan’ın sözü olacak mı?” sorusunu akıllara getiriyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Güzel Günler’in 12. Bölüm 2. Tanıtımı;

GÜZEL GÜNLER’İN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

anne ve babasının İstanbul’a geldiğini duyan Altan ortadan kayboldu. Atakan, Mihran ve Selma, Altan’ı aramak için yollara düşerken Füsun ve Feyyaz ise Altan’ın kaybolduğunu hissettirmemeye çalıştı. Hakim Bey, Kıymet’i yalnız bırakmazken ailenin bu karışık günlerinde hep destek oldu. Altan’a ulaşan Atakan onu Hakim Bey’in evinde kalmaya ikna etti. Ailenin diğer üyeleri ise Altan’ın babası Muttalip’in, Atakan ve Altan evliliğine engel olmaması için çalışmalara başladı. Annesiyle gizlice buluşan Altan babasının ortaya çıkmasıyla birlikte ailesinin yanına döndü. Atakan, Altan’ı almak için gittiğinde Muttalip’e yakalanınca olanlar oldu. Atakan, balkonda yaşanan karışıklıkta Muttalip’i aşağı düşmekten kurtarırken kendi canını tehlikeye attı. Hastaneye kaldırılan Atakan herkesin yüreğini ağzına getirdi. Atakan’ın bu hamlesiyle Muttalip yumuşarken Altan’la evlilikleri için bir dizi istek listesi verdi. Atakan gördüğü listeyle neye uğradığını şaşırdı. Muttalip, listedeki maddelerin yerine getirilmesi karşılığında Altan ile evlenmesine müsaade edeceğini söyledi.

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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