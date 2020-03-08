Güvercin son bölümü izleyicisi ile buluştu. Güvercin'in 12. bölümünde, Kasım’ın Celil’i öldürmesini engellemeye çalışan Zeliha yanlışlıkla Nefise’yi vurmuş; bu yüzden de Nefise’nin bebeğini kaybetmesine yol açmıştır. Kavvilerle Cibranoğulları arasındaki kan davası yeniden başlar. İşte Güvercin 12. son bölümde yaşananlar...

GÜVERCİN 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güvercin yeni bölüm yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜVERCİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kasım’ın Celil’i öldürmesini engellemeye çalışan Zeliha yanlışlıkla Nefise’yi vurmuş; bu yüzden de Nefise’nin bebeğini kaybetmesine yol açmıştır. Kavvilerle Cibranoğulları arasındaki kan davası yeniden başlar. Birbirlerine olan aşklarını itiraf edip sonunda gönüllerince yaşamaya karar veren Zülüf ve Kenan, kendilerini iki aile arasına giren yeni düşmanlığın ortasında bulurlar.

Zülüf, Kenan’a olan duyguları ve bütün bunların getirdiği zorunluluklar arasında bir tercih yapması ikileminde kalır. Torununun ölümüne sebep olduğunu düşünerek vicdan azabıyla kavrulan Zeliha’yı şimdi içeride zorlu günler ve acılar beklemektedir; çünkü Kevsa intikam için harekete geçmiştir.

Zülüf’ün, annesinin uğradığı haksızlık ve yaşadığı acılar yüzünden kahrolduğunu gören Kenan, Zeliha’yı kurtarmak için büyük bir fedakarlık yapmaktan çekinmeyecektir. Bütün bunları lehine çevirerek konağa geri dönen Kevsa, şimdi Ökkeş’le evlenerek yerini daha da sağlamlaştırdığını düşünen Nimet’le başetmek zorundadır.