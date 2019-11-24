24 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güvercin oyuncuları kimler? sorusu bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek dizi için soruluyor. Güvercin dizisinin konusu şu şekilde özetlenebilir: "Bedir Kavvi, on beş yıl sonra yakın arkadaşı Ahmet Cibranoğlu’nun cinayetiyle suçlanarak girdiği cezaevinden çıkar. Amacı kızı Zülüf, oğlu Müslüm ve karısıyla beraber hayatına kaldığı yerden devam etmektir. Bedir’in hapisten çıktığı haberi Cibranoğulları’nın Bey Mahallesi’ndeki büyük konağına ateş gibi düşer. Cibranlar’ın küçük oğlu Ökkeş, Bedir’e karşı intikam yeminleri ederken, babası Ahmet’in ölümünden sonra işlerin başına geçip ailenin reisi olan Kenan onu durdurmaya çalışır. Ancak birbirine düşman bu iki ailenin hiç bilmedikleri bir gerçek vardır. Kavvilerin oğlu Müslüm ile Cibranoğulları’nın kızı Nefise liseden beri birbirlerini sevmektedir. Müslüm ve Nefise ailelerinin evlenmelerine izin vermeyeceklerini düşünerek gizlice kaçınca iki aile yeniden karşı karşıya gelir. Oğlunun ne yaptığından habersiz Bedir, olanları öğrenince ne yapacağını bilemez. Ökkeş belinde tabancası ve yanına aldığı adamlarla Nefise’yi kaçıran Müslüm’ün peşine düşünce olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Bir tarafta Bedir, diğer tarafta Kenan olayın kan davasına dönüşmesini engellemek için elinden geleni yapmaya çalışır."
Güvercin dizisi oyuncuları haberimizde...
KENAN - Mehmet Ali Nuroğlu
Kevsa’nın büyük oğlu, Ökkeş ve Nefise’nin ağabeyleridir. Yakışıklı, yaşından daha büyük gösteren ve davranan, yaşadığı coğrafyadaki erkeklerin aksine; olayları şiddetle değil, anlaşarak çözmek taraftarı olan, hümanist biridir. Çok başarılı bir öğrenci olarak liseyi İstanbul’da okur ve geleceğiyle ilgili büyük planlar yaparken, babası Ahmet’in öldürülmesiyle Antep’e dönmek, genç yaşta işlerin başına geçmek ve ailenin reisi olmak zorunda kalmıştır. Büyük bir fıstık işleme tesisi kurmuş, şehirde butik bir otel açmıştır. Serseri kardeşi Ökkeş’e sahip çıkmak ve onu zaptetmek için elinden geleni yapmaya çalışır.
ZÜLÜF - Almila Ada
Bedir’in kızıdır. Küçük yaşta babasının cezaevine girmesiyle evin sorumluluklarını annesi ile paylaşmış, bu yüzden erken olgunlaşmış güzel, gururlu, özgüveni yüksek, gelecekle ilgili hayalleri ve idealleri olan bir genç kızdır. Sabırla çok sevdiği babasının cezaevinden çıkmasını beklerken, erkek kardeşi Müslüm’e sahip çıkmış, ablalık yapmıştır. Babası hapisten çıktığında her şeyin düzeleceğini ve işlerin yoluna gireceğini düşünürken, Müslüm’ün yol açtığı olaylar sonucu, kendisini bir anda hiç beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Kaderine isyan da etse, karşı da çıksa hayatın onu götürdüğü yere doğru sürüklenecektir.
BEDİR - Menderes Samancılar
Ailenin reisi, Zülüf ve Müslüm’ün babası, Zeliha’nın kocasıdır. On beş yıl önce, cinayet ve hırsızlıkla suçlanarak cezaevine girmiş, cezaevi şartlarıyla daha da olgunlaşmış derin ve ağır bir adamdır. Cezaevinden çıktıktan sonra baba yadigarı kutnu atölyesini tekrar faaliyete geçirip, karısı ve çocuklarıyla mutlu bir hayat süreceğini düşünürken, oğlu Müslüm’ün yüzünden bir anda her şey alt üst olur. Tek amacı çocuklarını ve ailesini korumak, onlara sahip çıkmaktır.
KEVSA - Nursel Köse
Kenan’ın, Ökkeş’in ve Nefise’nin annesidir. On beş yıl önce kocası Ahmet Cibran bir cinayete kurban gitmiştir.Yıllarca kocasının yasını tutmuş, çocuklarını ve ailesini bir arada tutmak için sert ve katı bir kimlik geliştirmiş, tavırları ve bakışları ile etrafa korku salan, yörede sözü geçen bir hanımağadır. Büyük oğlu Kenan’la pek iyi anlaşamazken, diğer oğlu Ökkeş’e hastalık derecesinde bir düşkünlüğü vardır. Kontrolü hep elinde tuttuğunu düşünürken, hayatta hiç beklemediği şeylerle sınanacaktır.
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