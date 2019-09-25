'Güvercin Greta' plastiğe karşı

İstanbul Bienali, temasını ve eserlerini çocuk kitaplarıyla birlikte minik sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 16. İstanbul Bienali kapsamında hazırlanan çocuk kitabı Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin, çocuklara bir yandan bienalin teması Yedinci Kıta’yı, sergi mekânlarını ve sanat eserlerini tanıtırken, diğer yandan çocukları iklim hareketinden ilham alan keyifli bir yolculuğa davet ediyor.

Kitapta İstanbullu martılar Opti ile Pesi ismini dünya çapında iklim hareketinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Greta Thunberg’den alan yeni arkadaşları Güvercin Greta’yla birlikte İstanbul üzerinde uçarak bienal mekânları arasında gezerken şehirdeki atıkları fark ediyor. Üç kuş, şehrin diğer hayvanlarıyla ele ele vererek temizliğe başladıktan sonra insanlara “Bu gezegen sadece sizin değil” mesajını veriyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından, Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle yayımlanan beşinci çocuk kitabı olan Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin, 2017 yılında bienalin 15. edisyonu için yayımlanan Opti ile Pesi: Komşuluk Şarkısı adlı çocuk kitabının devamı niteliğinde. İlk kitapta olduğu gibi Yekta Kopan’ın yazdığı, Gökçe Akgül’ün çizdiği Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin adlı kitap, Burcu Ural Kopan’ın yayın yönetmenliğinde hazırlandı. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın danışmanlığını yaptığı kitap, merak uyandırıcı hikâyesi, eğlenceli çizimleri ve renkli tasarımıyla okuma ve izleme sürecini keyifli bir oyuna dönüştürüyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç dilde hazırlanan Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin, tüm bienal mekânları, anlaşmalı kitabevleri ve İKSV Alt Kat’tan ücretsiz olarak temin edilebilir.