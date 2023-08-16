Güvercin cinayeti! 16 yaşındaki çocuk parke taşıyla öldürüldü
Şanlıurfa'da güvercin meselesi nedeniyle çocuklar arasında çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda 16 yaşındaki Celal Badem, başına parke taşı vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili yaşları 14 ve 16 olan iki kardeş gözaltına alındı
Şanlıurfa'da, güvercin meselesi yüzünden çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan Celal Badem (16), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olayla ilgili arkadaşları M.A.K. (14) ve K.K. (16) kardeşler gözaltına alındı.
Olay, dün gece, Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Badem ile arkadaşları M.A.K. (14) ve K.K. (16) kardeşler, evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı.
Aldığı darbeyle yere yığılan Badem, yakınları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Badem, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, Badem'in ölümüne sebep olduğu ileri sürülen K.K. ile M.A.K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.