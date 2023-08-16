Şanlıurfa'da cinayet! Başına parke taşı vurularak öldürüldü! - En son haberler

Şanlıurfa'da cinayet! Başına parke taşı vurularak öldürüldü! - En son haberler

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Şanlıurfa'da, güvercin meselesi yüzünden çıkan kavgada başına parke taşıyla vurulan Celal Badem (16), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olayla ilgili arkadaşları M.A.K. (14) ve K.K. (16) kardeşler gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. Celal Badem ile arkadaşları M.A.K. (14) ve K.K. (16) kardeşler, evde güvercin besleme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Celal Badem, başına vurulan parke taşıyla yaralandı.