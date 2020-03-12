AA

Güvenpark terör saldırısının üzerinden dört yıl geçti



- Bölücü terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla 13 Mart 2016'da Güvenpark otobüs duraklarında düzenlediği saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti, 344 kişi yaralandı - Üzerinden dört yıl geçen saldırının faillerinden biri 37 kez, ikisi birer kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılırken 6 sanık 3 yıldan 12 yıla kadar değişen hapis cezasına mahkum edildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın bomba yüklü araçla 13 Mart 2016'da Güvenpark otobüs duraklarında düzenlediği, 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 344 kişinin yaralandığı saldırının üzerinden dört yıl geçti.

PKK'lı terörist Seher Çağla Demir ile Özgür Ünsal, Atatürk Bulvarı'ndaki Güvenpark otobüs durakları önünde 13 Mart 2016'da bomba yüklü aracı patlatarak kanlı bir eylem gerçekleştirdi.

İki teröristin parçalandığı saldırıda, durakta bekleyen vatandaşlardan 36'sı hayatını kaybetti, 344'ü ise yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosundan görevlendirilen üç savcının yürüttüğü soruşturma bir yıl sürdü.

Aralarında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları Murat Karayılan, Ali̇ Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 55 kişinin yer aldığı iddianame, 10 Mart 2017'de Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlk duruşması, 19 Haziran 2017'de görülen 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı dava, 21 Kasım 2018'de karara bağlandı.

Sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 36 kişiyi öldürme ve "devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca aralarında çocukların da olduğu 344 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan da 10 bin 260 yıl hapis cezası alan Dolaşan'a "izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan ise 16 yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezası verildi.

Patlayıcıların farklı şehirlerden Ankara'ya getirilmesini sağlayan sanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından 16'şar yıl hapis ve 200'er bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

Silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle sanıklar Halil İbrahim Demirer 12 yıl, Semih Yürek 10 yıl 6 ay, Velat Cin de 9 yıl hapis cezası aldı.

"Silahlı terör örgütüne fon sağlamak suretiyle yardım ederek terörizmi finanse etmek" suçunu işlediği tespit edilen sanık Suphi Akbaş, 8 yıl hapis cezasına mahkum edilirken, sanıklar Neval Basut ile Uğur Ayçil de "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Vehbi Karakoç, Baran Ergin, Hüsamettin Batar, Gülsevim Kalay, Hamza Yılmaz, Rıdvan Tekin ve Seydi Ayçil de bütün suçlamalardan beraat etti.

Yargılama aşamasında ölen sanıklar Hülya Eroğlu, Murat Üçer ve Şerif Başboğa hakkındaki kamu davası düşürüldü.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri Ali Haydar Kaytan, Ayfer Kordu, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Elif Yıldırım, Engin Karaaslan, Fehman Hüseyin, Fethi Şarlatan, Filiz Duman, Güleser Törün, Gülüşan Eksen, Gülüzar Tural, Hamiyet Yalçınkaya, Hejar Çelik, Hülya Oran, Zübeyr Aydar, İsmail Özden, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Mehmet Tören, Mehmet Tahir Kılıç, Menafi Bayazit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Muzaffer Ayata, Nuran Er, Nuriye Kesbir, Remzi Kartal, Rıza Altun, Sabri Ok, Salih Müslüm, Salman Kurtulan, Sultan Kocabey ve Süleyman Şahin, Vahit Ayçil ve Necati Utku Kiraz hakkındaki dosya ayrıldı.