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        Haberler Gündem 3. Sayfa Güvenlik, yardımcısını döverek öldürdü!

        Güvenlik, yardımcısını döverek öldürdü!

        Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde dün akşam saatlerinde güvenlik amiri E.Ç. tartıştığı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay'ı sopayla döverek öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:25
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        Güvenlik, yardımcısını döverek öldürdü!
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        İHA'nın haberine göre olay, dün saat 19.00 sıralarında Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. İddiaya göre, hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan E.Ç. (43) ile arkadaşı 15 yıllık arkadaşı güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay (47) arasında tartışma çıktı.

        Fotoğraf: İHA

        Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç., sopayla Atilla Ay'ı darbetmeye başladı. Aldığı darbelerde yere yığılan Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli E.Ç.ise polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yerde yatan Atilla Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli E.Ç., emniyetteki ifadesinde, Atilla Ay'ın vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediğini ve bu nedenle tartıştıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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