Avrupa'da son yıllarda yaşanan bazı suikast ve darbe girişimlerinin ardında Rus istihbaratına bağlı gizli bir birimin bulunduğu öne sürüldü.

New York Times gazetesinin ABD'li ve Avrupalı istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberine göre Rus askeri istihbaratına bağlı 'Birim 29155' adlı grup, Rusya lideri Vladimir Putin'in emriyle Avrupa ülkelerini hedef alan operasyonlar düzenliyor. Sık sık Avrupa ülkelerine giden 'Birim 29155' ajanları arasında, Afganistan, Çeçenistan ve Ukrayna'da savaşmış eski askerler de bulunuyor.

Batılı istihbarat servisleri, bahsi geçen birimin varlığından ilk kez 2016'da Karadağ'da gerçekleşen başarısız darbe girişimi sırasında haberdar oldu.

Grup daha sonra Mart 2018'de, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızını hedef alan suikast girişimiyle İngiliz istihbaratının dikkatini çekti.

Grubun 2015'te Bulgar silah tüccarı Emilian Gebrev'e yönelik gerçekleştirilen suikast girişiminin de faili olduğu düşünülüyor.

TEK DEĞİL

Haberde, 'Birim 29155'in dışında Avrupa ülkelerini hedef alan operasyonlar düzenleyen başka Rus ajan grupları da bulunduğunun düşünüldüğü belirtildi.