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Güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 lira oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ek tazminat artışı 15 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararına göre, güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 liraya yükseltildi. Karar 15 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

04.03.2020 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
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Güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 lira oldu
AA

Güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 lira oldu

- Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ek tazminat artışı 15 Ocak 2020'den itibaren uygulanacak

Cumhurbaşkanı Kararına göre, güvenlik korucularına ödenen aylık ek tazminat 190 liraya yükseltildi. Karar 15 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

Güvenlik korucularına aylık ek tazminat ödenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, güvenlik korucularına ödenenen aylık ek tazminat tutarı 135 liradan 190 liraya yükseltildi.

Söz konusu kararın geçerlilik tarihi 15 Ocak 2020 olarak belirlendi.

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