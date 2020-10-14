Güvenlik kamerasına yansıyan avokado hırsızlığıyla ilgili 2 kardeş yakalandı - ANTALYA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibey Doğan'a ait İmamlı Mahallesi'ndeki bahçeden avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak yapılan çalışmada, Metin A. Alanya'da, Mustafa A. da Gazipaşa ilçesinde yakalandı.Aramalarda çalınan 400 avokado ele geçirildi.Öte yandan, hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin poşetlerle bahçeden çıkması yer alıyor.

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