Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist: "Kandırıldığımı anlayınca kaçtım"

Van'dan 2006'da terör örgütü PKK'ya katılan ve 12 Ekim'de Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist V.A, ifadesinde terör örgütünün iç yüzüne ilişkin bilgiler verdi.
Özalp ilçesi üzerinden İran'a giderek örgüte katıldığını belirten V.A, dağda karşılaştığı olaylar nedeniyle kandırıldığını anladığını, bu nedenle kaçmaya karar verdiğini söyledi.
Güvenlik güçleri ve ailesiyle irtibata geçerek teslim olmak istediğini ilettiğini aktaran V.A, ifadesinde şunları belirtti:
"İstanbul Beyoğlu'nda Demokratik Toplum Partisi (DTP) aracılığıyla Doğan isimli kişinin teşvik etmesi üzerine örgüte katıldım. Doğan isimli kişi de örgüt mensubuydu. Örgüt içerisindeyken herhangi bir eyleme katılmadım. Ben Hakurk bölgesinde Şervan diye isimlendirilen bir yerde eğitim gördüm. Serhat grubuna girip İran bölgesine geçtim. Bu süreçte onaylamadığım şeylerle karşılaştım. Gördüğüm şeyler karşısında kandırıldığımı anladım. Bu nedenle örgütten kaçmaya karar verdim."
2008'de Türkiye'ye gönderilmek üzere İran güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlatan V.A, "Burada 12 yıl hapis cezası aldım ve cezaevinde kaldım. İran ülkesinde de serbest bırakıldıktan sonra kuzey Irak'a geçtim 6 ay gözaltında kaldım. Serbest kaldıktan sonra ailemle ve Türk güvenlik güçleriyle irtibat kurdum. 6 ay gözaltında kaldıktan sonra Türkiye'ye teslim edildim. Örgüte katıldığım için pişmanım." ifadelerini kullandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak'tan Van'a getirilen PKK'lı terörist hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılanan V.A'nın yargılamasına Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
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