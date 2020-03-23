Güvenlik güçlerine el bombası atmak üzereyken etkisiz hale getirilmiş - MARDİN

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca "Kapan-1" operasyonları kapsamında sözde Ömeryan kırsalında düzenlenen "Şafak 6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Acar Operasyonunda" dün etkisiz hale getiren teröristin kimliği belirlendi.Teröristin "Renas" kod adlı Kutbettin Saltan olduğu tespit edildi.Teröristin, sözde Ömeryan bölgesinde kış üslenmesinde bulunduğu değerlendirilen teröristleri arayıp yok etmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek, takviyelerini önlemek maksadıyla 21 komando timinin katıldığı operasyonda timlerin üzerine el bombası atmak üzereyken silahı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.Bölgede operasyon sürüyor.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."