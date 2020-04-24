Güvenlik güçleri, İstiklal Marşı'nı söyledi - ANKARA

Deniz polisi, koruma polisi, havalimanları polisi, takviye hazır kuvvet polisi ve sahil güvenlik personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de selam durarak İstiklal Marşı'nı söyledi.Güvenlik güçlerinin İstiklal Marşı'nı okuduğu anlar ise kurumların sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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