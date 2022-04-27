Güvenlik görevlisini ezmeye kalkıştı

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; İstanbul Taksim Devlet Hastanesi'nin acil servisi park yeri kavgası nedeniyle savaş alanına döndü.

Bir hasta yakını aracını ambulansın park yerine çekmek isteyince güvenlik görevlileri ile tartışma yaşadı. Dakikalar süren arbede karakolda bitti.