Güvenliği için Mariupol'ü terk etti: 225 km yürüdü

Güvenliği için Mariupol'ü terk etti: 225 km yürüdü

HABERTURK.COM

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, 61 yaşındaki Igor Pedin Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinden kaçmak için 225 km yol yürüdü.

Amacının 'görünmez adam' olmak olduğunu söyleyen Pedin, 9 yaşındaki köpeği ve küçük erzak çantasıyla Mariupol'e kıyasla daha güvenli Zaporijya kentine ulaşmak için neredeyse 225 km yürüdü.

Guardian'dan Daniel Boffey'in kaleme aldığı yazıda, eski bir gemi aşçısı olan Pedin'in başarısının olağanüstü olduğu ifade edildi.

Birçok kontrol noktasından geçen Pedin, Rus askerleriyle karşılaştığını 'görünmez' olmasa bile şanslı olduğunu dile getirdi.

"GÖRÜNMEZ BİR ADAMDIM"

Pedin, Mariupol'den ayrılma konusundaki nihai kararını 20 Nisan'da Rus askerlerinin kendi bölgesine ulaştığında ve istedikleri gibi ateş ederek ev ev dolaştıkları sırada verdiğini belirtti. "Kalmak için zaten çok az şey kalmıştı; yiyecek ve su çok azdı, cansız bedenler sokaklarda yığılmıştı."

23 Nisan sabahı Mariupol limanı yakınlarındaki Tkochenko-Petrenko caddesindeki evini terk etti. Mariupol'ü terk ederken arkasından gelen silah seslerini hatırlayan Pedin, asfaltı titretecek kadar ağır bir zırhlı araç konvoyunun yanından geçtiğini söyledi ve şöyle konuştu: "O zamanlar görünmez bir adamdım"

"BU BENİM ZAFER ANIMDI"

61 yaşındaki Pedin ve köpeği, uzun ve yorucu bir yolculuğunun sonuna Zaporijya'ya ulaştı. Pedin o anlar için şu ifadeleri kullandı;

Bir kadın 'Nereden geldin?' diye sordu, 'Mariupol'den geldim' dedim. 'Mariupol!' diye bağırdı. Herkese bağırdı, 'Bu adam Mariupol'den yürüyerek gelmiş' Sanırım bu benim zafer anımdı."