Güvenli ürün için tüketici farkındalığı artacak

18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gıdadan, temizliğe, giysiden mobilyalara günlük hayatta kullanılan yüzlerce ürününün sağlığımızı ve güvenliğimizi tehdit etmemesi için gerekli düzenlemeler de mevzuatlarla belirlenmiş durumda. Bu mevzuatlara uyulup uyulmadığı ise resmi kurumların denetimleriyle kontrol altına alınabiliyor.
Ancak tüm bu mevzuat ve denetimlere rağmen piyasada güvenli olmayan ve sağlığımızı tehdit eden ürünlerle karşılaşabiliyoruz. Aktarılan kaynaklara rağmen piyasadaki milyonlarca ürünün tek tek denetlenmesi ise mümkün değil.
Ürün güvenliği konusunda en önemli desteklerden biri; tüketicinin sağlıksız ve güvenli olmadığını düşündüğü ürünleri
yetkililere bildirmesi. Yani tüketicinin ürün güvenliğine ilişkin farkındalığının artması.
FARKINDALIK ARTIRMA KAMPANYASI
İşte bu nedenle Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen yeni bir farkındalık artırma kampanyası başlıyor. “Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması Projesi” kapsamındaki kampanya, 20 Eylül 2019 tarihi itibariyle başlayacak.
Bu kampanya çalışmaları kapsamında sırasıyla İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Samsun, İzmir, Manisa, Van, Şanlıurfa, Hatay ve Ankara olmak üzere 10 ildeki 25 alışveriş merkezinde oluşturulacak ürün güvenliği stantlarında, tüketiciler ürün güvenliği konusunda nelere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin bilgi edinebilecekler. Aynı illerde gerçekleştirilecek ‘Ürün Güvenliği Konferansları’ ise tüketici derneği temsilcilerinin ve özellikle yeni nesillerin farkındalığını artırmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle öğretmenlerin katılımını hedefliyor.
Oyuncaklar, çocuk giysileri, kozmetik ürünler, temizlik malzemeleri, kırtasiye ürünleri, asansörler, mobilyalar, stor perdeler ve CE işareti taşıması gereken ürünlerin oluşturabileceği tehlike ve riskleri tanıtan, tüketicilere alışverişleri esnasında pratik bilgiler sunan broşürler, tüm ürün güvenliği stantlarından temin edilebilecek.
Proje kapsamında hazırlanan ve güvenli olmayan ürünlerle ilgili şikayetlerin tek bir noktadan yapılmasına olanak tanıyan www.urunguvenligi.gov.tr web sitesi de 20 Eylül 2019 tarihi itibariyle hayata geçirilecek.
Kasım ayına kadar sürecek etkinliklerin takvimi ise şöyle: İstanbul (20-22 Eylül),Tekirdağ (27-29 Eylül),Bursa (28-30 Eylül),Samsun (4-6 Ekim),İzmir (11-13 Ekim),Manisa (12-14 Ekim),Van (18-20 Ekim),Şanlıurfa (25-27 Ekim),Hatay (1-3 Kasım),Ankara (22-24 Kasım).
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