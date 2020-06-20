"Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi" Kovid-19 salgını sonrası da devam edecek - ANTALYA

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Buradaki mesele otelcilerin ve turizm sektörünün buna hazır olması. Bu sistem otelciler için ciddi maliyet getiriyor, bu maliyeti kabul etmeye gönüllü olmaları gerekiyor"- "Biz sertifikasyon programına Kovid-19 sonrası da devam etmeyi planlıyoruz, önemli olan bu"- "Şu an 132 kriterimiz var, bundan çıkarılacaklar vardır, buna eklenecekler vardır ama turizm sektörünün geleceğinde böyle bir program olması gerekiyor"