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HaberlerKültür-Sanat

Güvenli tatil tanıtılacak

17.06.2020 - 23:05 | Güncelleme: ABONE OL
Mehmet Nuri Ersoy

Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, Koronavirüs pandemisi sürecinde sunacağı turizm hizmetini 'Yeniden Keşfet' tanıtım etkinliğiyle dünyaya göstermeye hazırlanıyor

HABERTURK.COM

Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerle gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinin ardından ikinci aşamayı başlatanKültür ve Turizm Bakanlığı, bu 60 ülkenin büyükelçilerini ve uluslararası basınını Antalya'da ağırlayacak.

Turizm sektör temsilcileri, Mehmet Nuri Ersoy'un öncülüğünde hem büyükelçilerle hem de Türkiye'de yerleşik uluslararası basın temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye'nin tanıtımında kullanılan 'Yeniden Keşfet' sloganıyla düzenlenecek buluşma 19 - 20 Haziran arasında gerçekleşecek.
Türkiye'de 'Güvenli Turizm Belgesi' alan tesislerin kullandıkları sistemlerin tanıtılacağı program ile uluslararası konuklara güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleme imkânı sunulacak.

Konuklar iki gün sürecek tanıtım programı kapsamında uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden olası sağlık sorunları karşısında sunulacak hizmetlere kadar tüm ayrıntıları yerinde gözlemleyecek. Türkiye'nin tanıtım görseliyle havalimanlarından başlayacak 'Güvenli Turizm' tanıtımında büyükelçiler ile uluslararası basın Türkiye'nin tatilcilere sunacağı hizmeti kalacakları otellerde tecrübe edecekler. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un karşılayacağı konuklar Türkiye'de alınan tedbirleri her aşamasıyla görüntüleyebilme imkânı bulacak.

Perge Antik Kenti'nin de ziyaret edileceği buluşma Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğün tarafından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda verilecek özel konserle son bulacak.

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