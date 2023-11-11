Güvenli seyahat için bilmeniz gereken basit ama etkili 10 tüyo

GASPA KARŞI BASİT BİR ÖNLEM

Seyahat etmek her zaman keyifli olmayabilir ve gasp gibi kötü durumlar yaşanabilir. Bunun için çok basit bir hileye başvurabilirsiniz; sahte bir cüzdan, soyulduğunuzda tüm paranızı ve kredi kartlarınızı saklamanıza yardımcı olacaktır.

Ucuz bir cüzdan satın alın; içini sahte kağıt veya plastik kartlarla ve gerçek gibi görünen sahte parayla doldurun. Eşyalarınızı çalmaya çalışan bir yankesiciye bu cüzdanı verin.