Güvenli online oyun oynamanın 7 kuralı

Küresel online oyun oynama keyfi ne yazık ki siber suçlular için de bir cazibe merkezi durumunda. Çocukların, gençlerin ve online oyun tutkunlarının güvenli bir şekilde oyunda yer alabilmeleri için dikkat etmeleri gereken bazı noktalar var. Çocukların ve genç oyun tutkunlarının sadece takma isimleri ile tanıdıkları yabancı insanlarla işbirliği yapmaları ya da oyun oynamaları, beraberinde riskler getiriyor. Kötü niyetli insanların oyun ve oyun gruplarına sızması ne yazık ki sık rastlanılan bir durum. Online saldırganlar genellikle kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere oyuncuların hesaplarını ele geçirmek istiyorlar. Siber zorbalık olarak adlandırılabilecek davranışlarda bulunan ve başkalarının bir oyunu oynama şevkini kırmak için tüm yolları deneyecek insanların da olabileceği gözden çıkarılmamalı. Uzmanlar çocukların güven içinde online oyun oynayabilmeleri için dikkat edilmesi gerekenleri 7 maddede özetledi;
Oyunlarınızı satın alın
En yeni oyunları ücretsiz indirmek cazip olabilir ama bu önemli bir risk taşır. Daha önce de birçok kez görüldüğü üzere, popüler oyunların “ücretsiz versiyonlarına” ait direkt bağlantılar ya da torrent dosyaları, genellikle kötü amaçlı aktörler tarafından kasten yayılan virüslü dosyalara yönlendirme yapar.
Güncelleyin ve yama kullanın
İster akıllı telefonda, ister tablette, iser güçlü bir bilgisayarda oynuyor olsunlar, oyun tutkunları cihazlarını daima güncel tutmalıdır. Bu güncelleme ihtiyacı işletim sistemi, oyun istemcisi (Steam ya da Origin gibi), oyunların kendileri ve tarayıcılar gibi diğer programlar için de geçerlidir.
Bir güvenlik çözümü kullanın
Oyun cihazları, daima kötü amaçlı saldırıları algılayıp engelleyebilen, tehlikeli bağlantıları saptayabilen ve zorla içeri girmeye çalışan kötü amaçlı yazılımları güvenli bir şekilde kaldırabilen güvenilir bir güvenlik çözümü ile düzgün şekilde korunmalıdır. Günümüz çözümlerinin birçoğunda rahatsızlıkları önleyen oyun modu bulunduğundan, oyun esnasında gecikme ya da kesinti yaşama konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
Güçlü şifreler ve 2FA kullanın
Tahmini parolalar girmek saldırganların çok iyi oldukları bir konudur. Bu nedenle, parolaları uzun ve güçlü tutmak çok büyük bir fark yaratabilir. Güvenilir parola yöneticileri, tüm gizli kodlarını tek bir yerde oluşturup güven içinde saklayabildikleri için oyun tutkunlarının kendilerini daha iyi korumalarına da yardımcı olabilir. Oyuncular iki faktörlü kimlik doğrulamasını da etkinleştirmelidir, çünkü saldırganlar doğru parolayı tahmin etseler bile bu işlem saldırı girişimlerini engelleyecektir.
Hile yapmayın
Hileler oyunu kolaylaştırabilir ama aynı zamanda, herkesin deneyimini berbat eder ve oyuncuyu çeşitli tehditlere maruz bırakabilir.
Şüpheli tekliflerden uzak durun
Bir şey gerçek olamayacak kadar iyiyse büyük olasılıkla iyi değildir. Bu dijital dünyanın temel kuralları içerisinde yer alır. Birçok oyuncu bedava oyun ya da özel ürün vaatleri içeren sahte bir sevecenlikle tuzaklara çekilmiş ve sonrasında da bedelini ödemek zorunda kalmıştır.
Yaşa uygun oyunlar seçin
Çocuğunuz için güvenilir bir oyun ortamı seçerken ebeveyn olarak sizin denetleyici olmanız gerekir. Uzman forumlarında ya da önerilerde, yaş uygunluğu ile ilgili önerilere göz atabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!