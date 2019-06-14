Yatırımcıların güvenli liman arayışları altın fiyatını 14 ayın en yüksek seviyesine çıkardı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırının yarattığı gerilim, ABD- Çin ticaret anlaşmazlığı ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) yılın geri kalanında 2 faiz indirimi yapacağı beklentilerinin etkisi ile 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

1.358 DOLARI GÖRDÜ



Spot altının fiyatı uluslararası piyasalarda 1358.15 dolar/ons seviyesini gördü. Bu seviye en son 12 Nisan 2018'de görülmüştü. Değerli metal art arda dördüncü haftalık kazancı ile Ocak'tan beri kaydedilen en uzun yükseliş serisini kaydetti. Spot altın fiyatı yıl başından bu yana yüzde 5.71 yükseldi.

Dün gün içinde Umman Körfezi'nde petrol tankerine yapılan saldırı sonrası piyasalardaki risk algısı artarken petrol fiyatları tırmanışa geçmişti.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 2.2 artarak 61.68 dolardan kapanmıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün uluslararası piyasalarda 61,70 dolardan işlem görüyor,