Sokakta, çarşı pazarda, evde, işte, okulda, 81 ilin her karışında…

Şanlı bayrağın, mazlumun, mağdurun, hakkın, hukukun yanında…

Teröristlerin, dolandırıcıların, vicdansızların, yaptığı yanına kalır sananların karşısında…

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