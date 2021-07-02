Güvenç Dağüstün gözaltına alındı

Güvenç Dağüstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındım. Konu: Hakaret Kime? Henüz bilmiyoruz… Anadolu Adliyesi’ne götürüleceğim. Bakalım anlayacağız" dedi.

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