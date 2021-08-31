Güvenç Dağüstün'e yumruklu saldırı

Sanatçı Güvenç Dağüstün, dün akşam saatlerinde Özgürlük Parkı konseri sonrası saldırıya uğradı. Darp raporu alan sanatçının bir gözünün ve vücudunun farklı yerlerinin morardığı öğrenildi.

Dağüstün'ün Avukatı Serkan Günel yaptığı açıklamada, "Olay 22:50-23:05 arası Özgürlük Parkı etkinlik alanı personel çıkışı tarafında olmuş, kirli sakallı üzeri beyaz uzun boylu bir kişinin eşkalini tanımlayabiliyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ifade vermişti

Müzisyen ve yazar Güvenç Dağüstün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Güvenç Dağüstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındım. Konu: Hakaret Kime? Henüz bilmiyoruz… Anadolu Adliyesi’ne götürüleceğim. Bakalım anlayacağız" dedi.

Dağüstün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.