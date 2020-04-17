17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş’ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, kulübün resmi sosyal medya hesabından taraftarlarla buluştu. Taraftarı ve stadı çok özlediğini söyleyen Yalçın, “Stadı, atmosferi, maçları ve heyecanı özledik. Şimdi evdeyiz. Evden dışarı çıkmıyoruz. İdmanlarımızı elimizden geldiği kadarıyla evde yapıyoruz. Evde çalışmak zor açıkçası. Bir koşu bandım var. Onunla çalışıyorum” diye konuştu.
“ŞANSLIYIM ÇÜNLÜ ANNEM İSTANBUL'DA KALDI”
Annesinin Almanya’ya dönemediğini ve kendisiyle İstanbul’da kaldığını söyleyen Güven Yalçın, “Ben şanslıyım açıkçası. Çünkü annem ve ablam virüs öncesinde beni ziyaret etmeye geldiler. Geri gidemediler. Burada kalmaları benim işime geldi. Babam biraz şanssız. O Almanya’da kaldı tek başına. Annem yemekleri yapıyor, benim için de iyi oldu. Ben yemek yapmayı fazla bilmem. Yumurta kırarım sadece. Annem burada olduğu için şanslıyım” ifadelerini kullandı.
“ BEŞİKTAŞ'I DUYUNCA DÜŞÜNMEDİM BİLE”
Beşiktaş’ın kendisi ile ilgilendiğini duyunca düşünmeden kabul ettiğini belirten genç oyuncu, “Benim Beşiktaş’a gelişim çok hızlı oldu. Almanya’da bana çok yanlış davrandılar. Değerimi göremedim. Tekliflerini kabul etmedim. O dönemde menajerim Beşiktaş’ın istediğini söyledi. Türkiye hiç aklımda yoktu ama Beşiktaş’ı duyunca ‘Nereye imza atacağım’ dedim. Benim için güzel oldu buraya gelmem” şeklinde konuştu.
“KAPTAN OLMAK İSTİYORUM”
Sergen Yalçın’ın idmanlarının çok iyi geçtiği söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, “Sergen Hoca'yı çok izlemiştim. Gollerini çok gördüm. Sergen Hoca'yı ilk görünce ne diyeceğimi bilemedim heyecandan. Antrenmanları çok iyi geçiyor. Çok az mola oluyor, topla çok oynuyoruz. Sergen Hoca'nın eski stili hızlı dokunuşlarını idmanda yapıyoruz. Tek dokunuş, iki dokunuş gibi idmanlar yapıyoruz. Her idman maç gibi oluyor. Takımda herkes oynamak, kendini göstermek istiyor. Ben de elimden geleni yapıyorum” dedi.
Hedefinin Beşiktaş’ta kaptanlık bandını takmak olduğunu belirten Yalçın, “Beşiktaş’ta kaptan olmak istiyorum. En büyük hedefim o. Oğuzhan (Özyakup) abim de yurt dışından geldi, 10 numara giydi, kaptan oldu. Bir takımda 10 numara giymek önemlidir. Ben de 10 numara giymek ve kaptanlık yaşamak istiyorum” açıklamasını yaptı.
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