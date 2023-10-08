Buster, uzun bir süredir barınakta mahsur kalmıştı ve geçmişinden gelen güven sorunları vardı. Sean ile yalnız kalmaktan hoşlanmayan köpek, ne zaman etraflarında kimse olmadığını fark etse evin farklı bir bölgesine koşarak, tek kalmayı tercih ediyordu. Hatta Buster'ın travması o kadar büyüktü ki Sean birkaç yılın sonunda bile köpeğinin güvenini kazanamadı.