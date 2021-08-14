Güven Kıraç'tan 'Distopya' resimleri

Usta oyuncu ve ressam Güven Kıraç üçüncü kişisel resim sergisi Distopya’yı, 21 Ağustos 2021 Cumartesi günü Bodrum’daki meRQez Art Alternatif Sanat Mekânı’nda sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Oyuncu kimliğinin yanı sıra şiir ve resim çalışmalarıyla da tanınan Kıraç yeni sergisinde, distopyayı özgün anlatımıyla tablolarına aktarıyor.
Eski Yunancada “kötü” ve “yer” anlamına gelen “dis” ve “topya” hecelerinden oluşan “distopya” sözcüğü; maruz kalınan, sıkıştıran, kişiye çaresiz hissettiren, hayatı daraltan, baskılayan şeylerin, durumların ve hislerin tümünü ifade etmek için kullanılıyor. “Kötü bir yer”den bahsederken ironik mizahı, hisli anlatımı ve dizeleriyle geçmişe duyduğu özlemi de aktaran Kıraç, art brut (ham sanat) çizgisinde ilerleyen eserlerinde distopya ve toplum yorumunu sanatseverlerle paylaşıyor. Yaşadığımız süreç tüm ütopyalarımızı yıkarken hâlâ ümit vadeden atlıkarıncanın izleyiciyi gülümsettiği Distopya’da, devrik yerleştirilmiş yapılar ve değişken muhitlerde dolanan tepetaklak figürler ise birer kaçış rampası oluşturuyor. Sergide izleyiciyi umutlandıran, geçmişe götüren ve düşündüren temalarla resmedilmiş 20’den fazla akrilik eser bulunuyor.
Serginin manifestosunda Distopya; Binanın insanı yuttuğu bir dünyada / Adı kış ya da yaz olmayan bir iklimde / Umudunuz ve mutluluğunuz çocuklukta kalan bir anıya dönüşmüşse / Gördüğünüz ama uzanamadığınız çarelere bakakalmış olsanız ne yapardınız? / Yoksa şimdi öylece bakakaldık mı? dizeleriyle anlatılıyor.
Yüz Buldum adlı ilk solo sergisini 2014 yılında, Suratla/Süratle Devam adlı ikinci sergisini ise 2015 yılında açan Güven Kıraç, 2015 yılında ayrıca Güven’e Dayalı Sergi başlıklı karma serginin küratörlüğünü üstlendi. Kıraç’ın Distopyabaşlıklı yeni kişisel sergisi, 21 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında, Bodrum Marina Yacht Club’da yer alan meRQez Art Alternatif Sanat Mekânı’nda ziyarete açık olacak.
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