Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında MKE Ankaragücü, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk etti. İlk maçı 4-2 kazanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, deplasmanda Ankaragücü'ne 3-2 mağlup olmasına rağmen, turu geçen taraf oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Güven Kılıç, Başkan ve yönetim kuruluna kendilerine güvendikleri için teşekkür etti. Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

“Golle ve biraz da tutuk başladık. İkinci yarı daha istekliydik ama olmadı. Olmaması için bazı sebepler var. Maç kadrosu yapmaya çalıştığımızda 15 tane sakat oyuncumuz var. 15 oyuncu listeden çıktığımız zaman elimizde çok fazla oyuncu kalmıyor. Genç oyuncular ile çıkmaya çalıştık. Sahada ve kulübede olan oyuncuların bazıları sakatlığı devam eden, oynayabilir raporu aldığımız oyuncular vardı. Onlarda savaştılar. Elimizden geleni yaptık. Takımı bir gün önce devraldık. Bir tane antrenman yapabildik. Bu da takıma antrenman yönünden bir şey katmayacaktı. Motivasyon açısından elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maçı kazandık ama tur atlamaya yetmedi" sözlerini kullandı.