Güven hizmet ve perakendede düştü, inşatta arttı
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,4 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,2 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.
Buna göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,9 oranında azalarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 2,2 oranında artarak 91,0 değerini aldı.