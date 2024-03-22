Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.207,69 %0,73
        DOLAR 32,0897 %0,16
        EURO 34,7714 %-0,32
        ALTIN 2.238,37 %-0,21
        FAİZ 48,19 %-0,97
        GÜMÜŞ GRAM 25,42 %-0,14
        BITCOIN 65.996,00 %0,81
        GBP/TRY 40,4411 %-0,47
        EUR/USD 1,0823 %-0,34
        BRENT 85,75 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 3.659,73 %-0,21
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Güven endeksi perakende ve inşaatta azaldı, hizmette arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Güven endeksi perakende ve inşaatta azaldı, hizmette arttı

        Güven endeksi, martta geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 1,5 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 3,6 azaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 10:35 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güven endeksi perakende ve inşaatta azaldı, hizmette arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, martta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,5 artarak 120,4 değerini aldı. Endeks, inşaat sektöründe yüzde 3,6 azalarak 88,6'ya, perakende ticaret sektöründe de yüzde 1 azalışla 113,3'e geriledi.

        Hizmet sektöründe martta bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,9, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,2 artış gösterdi.

        Perakende ticaret sektöründe, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,1 yükseldi. Son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,8, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,8 azaldı.

        İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 1,5, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 5,3 gerileme oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kuzey Kore'den tarafsız saha talebi
        Kuzey Kore'den tarafsız saha talebi
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Fenerbahçe hücumda zirvede!
        Fenerbahçe hücumda zirvede!
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Peş peşe kazada can pazarı! 2 ölü, 7 yaralı
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a tekelleşme davası: Şirket nelerle suçlanıyor?
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Habertürk Anasayfa