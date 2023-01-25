Aydemir'den yeni bir hikâye

Senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir olan ‘Güven Bana’, gösterime hazır. Daha önce ‘Çalgı Çengi’, ‘Düğün Dernek’ serileriyle ‘Ailecek Şaşkınız’, 'Baba Parası' ve 'Mahalleden Arkadaşlar'a imza atan Aydemir, yeni hikâyesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazır.

Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi değerli oyuncuların yer aldığı filmin yapımcılığını Aytaç Medya üstleniyor.

Anneleri öldükten sonra yatalak babalarına bakmak zorunda kalan iki kardeşin, dedelerinden kalan miras haklarının peşine düşmeleri sebebiyle başlarından geçen zincirleme olayları mizah yoluyla anlatan ‘Güven Bana’, gösterime 24 Şubat’ta girecek.