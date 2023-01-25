Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

'Güven Bana', gösterime hazır

Selçuk Aydemir imzalı 'Güven Bana', izleyicilerle buluşmaya hazır. Dedelerinden kalan miras haklarının peşine düşmeleri sebebiyle başlarından geçen zincirleme olayları mizah yoluyla anlatan film gösterime 24 Şubat'ta girecek

Giriş: 25.01.2023 - 11:14 | Güncelleme: ABONE OL
'Güven Bana', gösterime hazır
Aydemir'den yeni bir hikâye
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir olan ‘Güven Bana’, gösterime hazır. Daha önce ‘Çalgı Çengi’, ‘Düğün Dernek’ serileriyle ‘Ailecek Şaşkınız’, 'Baba Parası' ve 'Mahalleden Arkadaşlar'a imza atan Aydemir, yeni hikâyesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazır.

Kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder, Tuncay Beyazıt gibi değerli oyuncuların yer aldığı filmin yapımcılığını Aytaç Medya üstleniyor.

Anneleri öldükten sonra yatalak babalarına bakmak zorunda kalan iki kardeşin, dedelerinden kalan miras haklarının peşine düşmeleri sebebiyle başlarından geçen zincirleme olayları mizah yoluyla anlatan ‘Güven Bana’, gösterime 24 Şubat’ta girecek.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Egzoz muayene gecikme cezası ne kadar?
Egzoz muayene gecikme cezası ne kadar?
Çakar kullanma cezası ne kadar?
Çakar kullanma cezası ne kadar?
Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında önemli gelişme
Milletvekilleri Türkkan ve Başarır hakkında önemli gelişme

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.