Guterres'ten Türkiye açıklaması

AA

Türkiye'nin anlaşmayı onaylamasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Guterres şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak diğer G20 ülkelerine katılmasından memnuniyet duydum. Türkiye'den 2053 yılına kadar net sıfır emisyon taahhüdü kapsamında, en kısa sürede ulusal iklim eylem planı sunmasını bekliyorum."

AA'nın haberine göre; Birleşmiş Milletler, anlaşma kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirmesini istiyor.