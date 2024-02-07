Guterres'ten İsrail'e 'Refah' uyarısı: İnsani kabus katlanır

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BM Genel Sekreteri Guterres, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla alevlenen, daha sonra İsrail ordusunun tüm Gazze'yi topyekün bombalamasıyla devam eden çatışmalarda bir kez daha İsrail'e sert uyarılarda bulundu.

Guterres BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Böyle bir eylem, halihazırda insani bir kabus olan durumu katlanarak artıracak ve görülmemiş bölgesel sonuçlar doğuracaktır" dedi ve bir kez daha insani ateşkes ve tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Guterres daha önce de, Gazze'de sağlık sisteminin çöktüğünü, bulaşıcı hastalıkların yayıldığını ve İsrail'in yardımları engellemesinin 'kesinlikle kabul edilemez' olduğunu belirtmiş; "Gazze'deki insani durum dehşet verici" ifadelerini kullanmıştı.

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