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        Haberler Dünya Diplomasi BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze için 'hayati' çağrı - Dünyadan Haberler

        Guterres: Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girişine izin verilmeli

        BM Genel Sekreteri Guterres: Gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 19:42 Güncelleme: 11.10.2023 - 20:37
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        Guterres'ten Gazze için 'hayati' çağrı
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var." dedi.

        Guterres, New York'taki BM binasında İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

        İsrail ve Gazze'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Guterres, bölge liderleriyle de yakın temasta olduğunu bildirdi.

        Guterres, "Çatışmanın yayılmasından kaçınmalıyız." diyerek, Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınırdan karşılıklı ateş açılması ve Lübnan'ın güneyinden yapılan saldırılardan endişe duyduğunu kaydetti.

        Tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuz sahibi olanlara gerilimin artmasının ve yayılmasının önlenmesi çağrısı yapan Guterres, "Gazze'de tutulan tüm İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

        Guterres, sivillerin korunması gerektiği ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiği mesajını verdi.

        Halihazırda yaklaşık 220 bin Filistinlinin Gazze'deki 92 BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tesisinde barındığını aktaran Guterres, BM tesisleri, hastaneler ve okulların asla hedef alınmaması gerektiği vurgusunda bulundu.

        Guterres, BM personelinin Gazze halkını desteklemek için çalıştığını belirterek "Bazı meslektaşlarımın şimdiden bunun en büyük bedelini ödemiş olmasından derin üzüntü duyuyorum." şeklinde konuştu.

        "Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var." diyen Guterres, Mısır'a Refah sınır kapısından insani erişimin kolaylaştırılması ve El Ariş Havalimanı'nın insani yardıma hazır hale getirilmesi yönündeki yapıcı tutumundan ötürü teşekkür etti.

        BM Genel Sekreteri sözlerini, "Kaybedecek vakit yok. Geçen her dakika önemli." diyerek tamamladı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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        #Guterres
        #haberler
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