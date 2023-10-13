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        Haberler Dünya Diplomasi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Sivilleri taşımak çok tehlikeli! - En son haberler

        BM: Gazzeli sivilleri tam kuşatma altında olan bir alana taşımak çok tehlikeli

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli olduğunu ve kimi koşullarda mümkün olmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 23:41 Güncelleme: 13.10.2023 - 23:46
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        Guterres: Sivilleri taşımak çok tehlikeli
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        Guterres, kapalı oturumla Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağını BM Güvenlik Konseyi öncesinde basına açıklamada bulundu.

        Gazze'deki durumun iyice kötüleştiğine dikkati çeken Guterres, "Hamas'ın korkunç terör saldırısının 1200'den fazla kişinin can kaybına yol açtığını", bunun ardından da Gazze'ye yönelik yoğun bombardımanın başladığını ifade etti.

        "SAVAŞIN DA BELLİ KURALLARI VARDIR"

        Guterres, bunun Gazze halkının tümünü "acı ve kaos"a sürüklediğini belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır. Uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukukuna saygı gösterilmeli. Siviller korunmalı ve kalkan olarak kullanılmamalı." dedi.

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        Bölgedeki liderlerle irtibat halinde olduğunu ifade eden Guterres, Gazze'ye insani yardım erişiminin acilen sağlanması gerektiğini kaydetti.

        BM personeli ve ortaklarının Gazze halkına yardım sağlamak için kesintisiz çalıştığını belirten Guterres, "Gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana 1,1 milyon kişiyi taşımak çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün değil." ifadesini kullandı.

        Guterres, şiddete yol açan suçlayıcı ve dışlayıcı söylemlerin hiçbir zaman kabul edilemez olduğuna da işaret ederek, her türlü nefret söylemine karşı çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

        BM Genel Sekreteri, "Bu uluslararası toplumun bir araya gelerek sivillerin korunmasını sağlama ve bitmeyen döngü ve yıkıma kalıcı bir çözüm bulma zamanı." diyerek sözlerine son verdi.

        Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir

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        #haberler
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