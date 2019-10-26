Fenerbahçe’nin Marsilya’dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo sarı-lacivertli formayla ilk golünü Konyaspor karşısında attı. Müsabakanın 78. dakikasında ceza sahası dışında Volkan’dan kaptığı topla ceza sahası içine girdi ve bekletmeden yaptığı vuruşta top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. Attığı golden sonra kutlamayı yedek kulübesinin önünde yapan 32 yaşındaki futbolcu sevincini teknik heyet ve futbolcularla paylaştı.

"TATİL YAPMAYA GELMEDİM"

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Luiz Gustavo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol attığı için mutlu olduğunu kaydeden Gustavo, "Maçı kazanmayı çok istiyorduk ve çok istekli başladık, golleri bularak başladık. Şükürler olsun ki istediğimiz 3 puanı aldık. Takımımız öndeydi, ben de attığım golle daha fazla yardım ettiğim için mutluyum. Gol atmaktan önce benim ilk amacım takımımın kazanması" dedi.

Çalışmaya devam ettiğini belirten Brezilyalı, "Ben buraya çalışmak için, kazanmak için geldim. Ben buraya tatil yapmaya gelmedim. Elimden geleni yapıyorum ve bunun da görülmesi hoşuma gidiyor. Birlik olmuş bir takımız. Bütün takım arkadaşlarım birbirine yardım etmek istiyor. Takım ruhumuz çok iyi, hepimiz işimize odaklandık. Gün sonunda hepimiz takımın faydası için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazanmaya devam etmek istediklerini söyleyen Sambacı, "Kazanarak, galibiyetlere devam ederek ilerlemememiz gerekiyor. Her zaman en önemli maç, bir sonraki maçtır. Kazanarak gittiğimiz sürece hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşırız. Ben burada takım arkadaşlarıma adapte olmaya ve hocamın isteklerini karşılamaya çalışıyorum. Ofansif olarak da, defansif olarak da görev alabilirim ama benim asıl amacım takımıma yardım etmek" diye konuştu.