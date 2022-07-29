Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Flamengo ve kendisiyle prensipte anlaştığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique'de flaş gelişme yaşandı! 26 Temmuz'da İstanbul'a gelen 29 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinde sorun yaşandığı belirtildi.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre Gustavo Henrique'nin Fenerbahçe tarafından yapılan sağlık kontrollerinde dizinde komplikasyon tespit edildi. Sarı-lacivertlilerin, bu gelişmenin ardından Flamengo'dan Henrique'nun sakatlık geçmişiyle ilgili rapor talep ettiği aktarıldı.

Gustavo Henrique'nin salı günü İstanbul'a gelmesine rağmen, sağlık raporlarında ortaya çıkan durum nedeniyle transferinin geciktiği ve resmi sözleşme imzalanmadığı ifade edildi.