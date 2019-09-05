Fenerbahçe’nin yeni transferi Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Olimpik Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmak için kendi cebinden 1 milyon euro ödedi. L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre Gustavo’nun bu transferi gerçekleştirmek ve kendine yeni bir başlangıç yapmak için 1 milyon euro’yu Marsilya’ya ödediği iddia edildi.