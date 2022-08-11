"Gururlu hisseden" katil yakalandı!

AA

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, eşi Ayşe Korur'u (38) av tüfeğiyle öldüren şüpheli Gencay Korur'un (40) yakalanması için başlattıkları çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

KATİL, İZMİR YÖNÜNE GİDERKEN YAKALANDI

AA'da yer alan habere göre İzmir yönünde aramalarını yoğunlaştıran ekipler, Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle bu ilçede suç aleti ile yakaladıkları Korur'u Çanakkale'ye getirdi.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

KONUŞMAK İÇİN EVİNE GİTMİŞTİ

Gencay Korur, önceki gece boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur (38) ile konuşmak için kayınpederinin Ezine Seferşah Mahallesi'ndeki evine gitmişti.

CİNAYETİ SOSYAL MEDYADA İTİRAF ETMİŞTİ

İkili arasında bir süre sonra tartışma çıkmış, eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan Gencay Korur kaçmıştı. Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamış, sosyal medya hesabından cinayeti itiraf eden Korur'un yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Gencay Korur, sosyal medyada cinayetin ardından "Gururlu hissediyor" paylaşımında bulunmuştu.