Gurur Aydoğan: Beni bir süre daha böyle göreceksiniz - Magazin haberleri

Askerlik görevini için bir süredir İskenderun'da olan başarılı oyuncu Gurur Aydoğan, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Askerlikten dolayı ilk kez saçlarını bu denli kısalttığını söyleyen Aydoğan, "Beni bir süre daha böyle göreceksiniz. Kısa saçı sevdim" diyerek gülümsedi.

Askerlikten döner dönmez işlere yöneldiğini ifade eden Gurur Aydoğan, "Gelen dizi ve sinema teklifleri var. Senaryo okuyorum. Bu sezon güzel bir proje ile ekranlarda olmak istiyorum" dedi.

Ayaküstü kendine yöneltilen soruları cevaplamasının ardından alışveriş turuna çıkan Aydoğan, daha sonra arkadaşlarıyla bir araya gelerek deniz manzarası eşliğinde yemek yedi.