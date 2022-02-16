Gürültü uyarısında kiracı kurusıkı ile ateş açtı

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde aylardır kirasını ödemeyen yabancı uyruklu grup, ses yaptıkları için kendilerini uyaran ev sahibine kuru sıkı tabancayla ateş edip kayıplara karıştı.

Olay, saat dün 16.30 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yankı Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aylardır kirasını ödemeyen yabancı uyruklu kiracılarıyla ilgili gürültü nedeniyle apartmandan sürekli şikâyet alan yaşlı adam, uyarmak için evin kapısını çaldı.

Kapıda başlayan tartışma sokağa taştı. Ev sahibinin uyarısının ardından yabancı uyruklu kiracılar, yaşlı adama kuru sıkı tabanca ile ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.