Gürültü uyarısı yapan komşuya saldıranlara 18 yıla kadar hapis istemi - İSTANBUL

AA

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali, Okan ve Gökhan Şenyüzlü ile müştekiler İskender Karaduman ve Nükte Arpacı katıldı.Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Ali Şenyüzlü, suçlamaları kabul etmediğini, olay günü gelinin doğum günü olduğunu ve kutlama yaptıklarını söyleyerek, ‘’Çocuklar pastadan dolayı heyecandan koşuştular. Ben normalde müştekiyi tanımam, sadece doğalgaz mevzusundan dolayı iki kere görüştük. Bana 2-3 kez mesaj attı. Bu mesajlarda hakaret içerikli sözler yoktu. Ben de kendisini aradım ve ‘doğum günü yapıyoruz, neden rahatsız ediyorsun’ dedim. Kendisi bana dangalak deyince sinirlendim.’’ dedi.

Yukarı çıkmak amacının sadece konuşmak olduğunu ifade eden sanık Şenyüzlü, arkasından çocuklarının da geldiğini, kapıda müştekinin tahrik edici şekilde hakaret içeren sözler söylediğini ve kapıyı sopa ile açtığını söyledi.Kendisini korumak zorunda kaldığını aktaran Şenyüzlü, ‘’O nedenle evin içine girmiş bulunduk. Ben 10 yıldır Yeşilköy’de otururum. Daha önce kimseye rahatsızlık vermedim. Beraatimi isterim.’’ diye konuştu.

Sopayı İskender Karaduman’ın elinden almak istediğini, kendisini banyoya götürdüğünü ve yüzünü beraber yıkadığını anlatan Ali Şenyüzlü, ‘’Oğlumun kanları yerdeydi. Ben onları sildim. Sonra polis geldi, eve hiçbir şekilde zarar vermedik. Sadece kapıya vurduk.’’ şeklinde konuştu.

Bir diğer sanık Gökhan Şenyüzlü de, suçlamaları kabul etmediğini dile getirerek, ‘’Ben ölümden döndüm. Darp raporlarım da mevcuttur. Kendimizi müdafaa ettik. Beraatimi istiyorum.’’ dedi.

Diğer tutuksuz sanık Okan Şenyüzlü de, müşteki İskender Karaduman’ın babasına telefon açarak, ‘dangalak’ dediğini, bu durum üzerine konuşmak için üst kata çıktıklarını ve amaçlarının kavga etmek olmadığını söyledi.Sanık Şenyüzlü, ‘’Demir beyzbol sopası ile bizi karşılayınca kendimizi savunmak durumunda kaldık. Hiçbir şekilde darp, tehdit, hakaret eylemimiz olmamıştır.’’ dedi.

- ''Eşimi tutarak, salona sürüklediler''

Şikayetçi Nükte Arpacı da, sanıklardan şikayetçi olduğunu, olay günü kapılarının tekmediğini, dışarıdan küfür içeren sözler duyduğunu ve kendisinin ‘çocuklarımız var, yapmayın’ dediğini anlattı.

Kapıda demir süngü olmasaydı kapının tamamen aşağıya ineceğini aktaran müşteki Arpacı, kapıyı eşinin açtığını, kapı açılınca sanıkların eşine saldırdığını, sanıklar hole girince eşinin kendisini savunmak için sopa ile vurduğunu ifade etti.

Müşteki Arpacı, Ali Şenyüzlü’nün eşine arkadan saldırarak etkisi hale getirdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

’’Oğlanlar eşimi tutarak salona doğru sürükledi. Ali, eşimin göğsüne bastırdı. O sırada Okan eşimin başına tekme attı. Gökhan ise sopayı eşimin göğsüne bastırdı. O sırada hakaret ve tehdit ediyorlardı. Ben araya girmeye çalıştım. Oradan oraya attılar, ameliyatlı olduğumu söyledim. Çocuklarımı evden kaçırana kadar bu işkence böyle devam etti. Okan’ın bana yumruğunu kaldırdığını gösteren kamera kaydı vardır. Konut dokunulmazlığını ihlal ettiler. Eve giren kadınlardan da şikayetçiyim. Eşimi kurtarmama engel oldular.’’Evinde hasar oluştuğunu, 100 yıllık antika mobilyalarının, kapılarının zarar gördüğünü aktaran müşteki Arpacı, bu olay yüzünden psikolojik tedavi gördüğünü, eşinden sırf bu olay sonrası boşandığını, tüm düzenlerinin bozulduğundan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İbrahim Şevki Çeviköz de, sanıkların karşı komşusu olan İskender Karaduman’ın kapısını tekmeleyerek, küfürler ve hakaretler ettiklerini, sanıklardan Gökhan Şenyüzlü'nün de kendisine dönerek ‘gir lan içeri, seni öldürürüm’ dediğini anlattı.- Mütalaa Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Ali, Gökhan ve Okan Şenyüzlü’nün müştekiler İskendar Karaduman ve Nükte Arpacı'ya karşı ‘’silahla yaralama’’, ‘’yaralama’’, ‘’gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme’’ ve ‘’mala zarar verme’’ suçlarından 5’er yıl 4’er aydan 18’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Mütalaada, sanıkların ‘’tehdit’’ suçundan cezalandırılması talep edilmiş ise de, sanıkların ‘seni öldüreceğiz’ sözünün yaralama kastını açıklamaya yönelik olduğundan ve suçun yasal unsurlarını oluşturmadığından bu suçtan beraatlerini talep edildi.Sanıkların avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.Mahkeme, sanıkların avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler İskender ve Nükte Karaduman ile sanıklar Ali, Gökhan ve Okan Şenyüzlü’nün komşu oldukları, 12 Aralık 2019’da Karaduman’ın gürültü nedeniyle sanıklardan Ali Şenyüzlü’ye sessiz olmaları konusunda iki defa mesaj attığı belirtildi.Mesajdan sonra sanık Şenyüzlü’nün, Karaduman’ı arayarak, tehdit ve hakarette bulunduğu ve tartıştıkları anlatılan iddianamede, zanlıların uyarı yapan komşularının kapısını tekmeleyip yumrukladıkları, müştekilerin bir süre kapıyı açmadığı, sonrasında ise Karaduman’ın elinde sopayla kapıyı açmak zorunda kaldığı, bu sırada saldırganların eve zorla girdiği kaydedildi.

İddianamede sanıkların, müştekinin elinde bulunan sopayı alarak müşteki İskender Karaduman’ı yerde sürükleyerek salona götürdüğü, sanıkların müştekiyi tekme, tokat ve sopa ile darp ettikleri, sanıkların bu fiilleri gerçekleştirdikleri sırada müştekiye tehdit ve hakaret içerikli sözler söyledikleri, ayrıca sanıkların kavgayı ayırmaya çalışan diğer müşteki Nükte Karaduman’ı da darp ettikleri ifade edildi.İddianamede, sanıklar Ali, Gökhan ve Okan Şenyüzlü hakkında "kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapis cezası isteniyor.